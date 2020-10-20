США викинули 45 російських апаратів ШВЛ, які Путін надіслав Трампу навесні



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Російські апарати ШВЛ фактично викинули на смітник

Апарати не застосовували у лікуванні пацієнтів через технічні проблеми, які почались одразу, як техніку передали із РФ

Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США (FEMA) утилізувала несправні апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), які навесні РФ передала до Сполучених Штатів.

Ці ж апарати у травні стали причиною пожеж у російських лікарнях.

Про це повідомляє Forbes.

У березні, коли епідемія почала набирати обертів, президент США Дональд Трамп звернувся до президента Росії Володимира Путіна за допомогою. Росія у квітні направила військово-транспортний літак із медичним обладнанням, зокрема 45 апаратами ШВЛ Aventa-M. Їх відразу розподілили у лікарні Нью-Йорка та Нью-Джерсі, але так і не застосували.

Для роботи апартів потрібні були спеціальні адаптери, які не вдавалося знайти, а за декілька тижнів після «подарунку» у Росії в лікарнях сталися пожежі через ШВЛ, внаслідок чого загинули люди.

Крім того, апарати ШВЛ виготовив Уральський завод приладобудування, який з 2014 року перебуває під санкціями США.

Як пише BuzzFeed, посилаючись на представника FEMA, російські апарати ШВЛ фактично викинули на смітник.

«Пожертвувані вентилятори, про які йде мова, були утилізовані відповідно до строгих нормативів по утилізації небезпечних відходів, встановлених Управлінням служб загального призначення США (GSA) і Агентством з охорони навколишнього середовища (EPA)», — заявив у понеділок представник FEMA.

Спершу у Кремлі називали надання медичного обладнання «гуманітарною допомогою», але згодом з'ясувалося, що США заплатили за ці товари. Як пише Forbes, вартість подарунку — 600 тисяч доларів. Але замість грошей США направили до Росії медичні товари, зокрема 200 апаратів ШВЛ, на 5,6 мільйона доларів.



