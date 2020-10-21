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    У світі

    Трамп раптово перервав інтерв'ю американському телеканалу

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    Трамп раптово перервав інтерв'ю американському телеканалу

    Глава Білого дому не повернувся до другої частини зйомки

    Президент США Дональд Трамп перервав запис інтерв'ю для програми 60 хвилин телеканалу CBS, заявивши, що матеріалу вже досить.

    Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела, знайомих з ситуацією.

    «Трамп поговорив із ведучою програми Леслі Сол 45 хвилин, після чого несподівано завершив інтерв'ю, заявивши, що телекомпанія, на його думку, вже має досить матеріалу», – йдеться в повідомленні.

    Глава Білого дому не повернувся до другої частини зйомки, де він повинен був з’явитися разом із віцепрезидентом Майклом Пенсом.

    Сам Трамп опублікував у Twitter короткий відеоролик зі зйомок, на якому ведуча в присутності інших розмовляє з президентом без маски. Це і підкреслив глава Білого дому в пості.

    Також Трамп пригрозив опублікувати інтерв'ю телеканалу CBS ще до виходу в ефір.

    «Я радий повідомити вам, що заради точності репортажу я розглядаю можливість публікації мого інтерв'ю з Леслі Стол із 60 хвилин до ефіру! Це буде зроблено для того, щоб кожен міг отримати уявлення про те, що таке фальшиве і упереджене інтерв'ю», – написав глава Білого дому в Twitter.

    Він також запропонував порівняти його інтерв'ю з виступом «сонного Джо» – так американський президент назвав свого суперника на виборах від демократів Джо Байдена.

    Як пише CNN, колишній віцепрезидент Байден і сенатор від Каліфорнії Камала Харріс також дали інтерв'ю для CBS. Усі четверо записів (Трампа, Пенса, Байдена і Харріс) повинні з’явитися в одній програмі в неділю, 25 жовтня.

    Дональд Трамп Twitter президент
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