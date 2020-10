Трамп раптово перервав інтерв'ю американському телеканалу

Глава Білого дому не повернувся до другої частини зйомки

Президент США Дональд Трамп перервав запис інтерв'ю для програми 60 хвилин телеканалу CBS, заявивши, що матеріалу вже досить.

Про це повідомляє CNN з посиланням на два джерела, знайомих з ситуацією.

«Трамп поговорив із ведучою програми Леслі Сол 45 хвилин, після чого несподівано завершив інтерв'ю, заявивши, що телекомпанія, на його думку, вже має досить матеріалу», – йдеться в повідомленні.

Глава Білого дому не повернувся до другої частини зйомки, де він повинен був з’явитися разом із віцепрезидентом Майклом Пенсом.

Lesley Stahl of 60 Minutes not wearing a mask in the White House after her interview with me. Much more to come. pic.twitter.com/0plZG6a4fH

Сам Трамп опублікував у Twitter короткий відеоролик зі зйомок, на якому ведуча в присутності інших розмовляє з президентом без маски. Це і підкреслив глава Білого дому в пості.

Також Трамп пригрозив опублікувати інтерв'ю телеканалу CBS ще до виходу в ефір.

«Я радий повідомити вам, що заради точності репортажу я розглядаю можливість публікації мого інтерв'ю з Леслі Стол із 60 хвилин до ефіру! Це буде зроблено для того, щоб кожен міг отримати уявлення про те, що таке фальшиве і упереджене інтерв'ю», – написав глава Білого дому в Twitter.

