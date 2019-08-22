У трьох містах на Луганщині відновили водопостачання



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Вода була відключена через заборгованість за електропостачання

Станом на 7.00 22 серпня здійснюється заповнення системи водою

На Луганщині 21 серпня відновлено електропостачання трьох насосних станцій та двох каналізаційних насосних станцій КП «Лисичанськводоканал», які були відключені 19 серпня внаслідок заборгованості за електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Станом на 7.00 22 серпня здійснюється заповнення системи водою. Залишається знеструмленою одна насосна станція «Привілля», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом доби підрозділами ДСНС доправлено населенню 136 куб м технічної води.

Всього з початку робіт доправлено 253 куб м води (з них підрозділами ДСНС 198 куб м технічної та 40 куб м питної води).

Раніше ЗМІ повідомляли, що жителі міста Лисичанська Луганської області в понеділок, 19 серпня, знову залишились без води. Причиною стали величезні борги КП «Лисичанськводоканал» за електроенергію. Нині «Лисичанськводоканал» заборгував енергетикам 165 млн грн.

У ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» не вперше попереджають владу Лисичанська про те, що місто надовго може залишитися без водопостачання. Періодично в кранах містян, які стали заручниками ситуації, зникає вода. Іноді людям доводиться сидіти без води по декілька діб.

За даними ДСНС, 19 серпня без водопостачання залишились мешканці міст Новодружеськ, Привілля та частково міста Лисичанська (всього майже 80 тис. абонентів).