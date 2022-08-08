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Бабуся мера Маріуполя зреклась Московської церкви після того, як вирвалась з окупації

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Бабуся мера Маріуполя зреклась Московської церкви після того, як вирвалась з окупації
Бабуся Вадима Бойченка отримала опіки обличчя і тіла та контузію
фото з відкритих джерел

Виїхавши з окупації, бабуся пішла у храм Православної церкви України і висповідалась

Мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв’ю «Главкому» розповів, як відбувалась евакуація містян у перші дні війни та як російська агресія торкнулася його особистої родини.

Очільник Маріуполя розповів, що протягом 24-26 лютого «Укрзалізниця» пустила три додаткові потяги, якими евакуювали незначну кількість містян.

«Далі намагалися власними засобами вивезти людей. Проте окупанти не дозволили – знищили 100 комунальних автобусів, придбаних за кредитні кошти. Тобто організованої евакуації населення до 13 березня не відбулося. Люди самостійно намагалися виїхати», – ділиться Бойченко.

Також мер Маріуполя зазначив, що лише з 13 березня, коли світові лідери дотиснули Путіна, росіяни дали зелене світло для евакуації.

«До речі, дивом врятувалася моя мама, яку я зустрів в окупованому Бердянську, коли очікував на евакуаційну колону. Вона з 5 до 15 березня переховувалася у  драматичному театрі, що у центрі Маріуполя (будівлю рашисти розбомбили 16 березня, під завалами загинуло кілька сотень містян – «Главком») Туди вона потрапила після того, як прибула на зупинку, з якої мала проводитися евакуація. Проте росіяни потрощили наші автобуси. Того дня мама не могла повернутися до свого житла і залишилася у драмтеатрі», – каже мер Маріуполя.

Також Вадим Бойченко розповів, що окупанти мало не спалили його бабусю вогнеметною системою «Солнцепек»: жінку врятувало тільки те, що вона була у коридорі.

«Отримала опіки обличчя і тіла та контузію. Виїхати на підконтрольну Україні територію бабуся зуміла тільки 10 липня. От вам і красномовна відповідь на запитання, чи знав я, коли почнеться війна? Якби знав, то моя мама не сиділа би у драмтеатрі, бабусю не палив би «Солнцепек», а мій український паспорт був би при мені, а не у маріупольській квартирі», – ділиться Бойченко власною історією.

Також мер Маріуполя каже, що його бабуся більше не ходитиме до Московської церкви. Виїхавши з окупації, вона пішла у храм Православної церкви України, висповідалася і отримала причастя.

Читайте також повне інтерв'ю: Мер Маріуполя: Моя бабуся більше не ходитиме до Московської церкви
Теги: Маріуполь окупація росія війна Україна Вадим Бойченко

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