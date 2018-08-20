У Туреччині стався потужний землетрус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Епіцентр перебував приблизно за 23 км на південь від міста Андирин і за 34 км на північ від міста Османіє

Землетрус магнітудою 4,8 стався в неділю в центральній частині Туреччини.

Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

За його даними, епіцентр перебував приблизно за 23 км на південь від міста Андирин і за 34 км на північ від міста Османіє. Осередок стихії залягав на глибині 6 км.

Даних про потерпілих і руйнування не надходило.

Нагадаємо, увечері 5 серпня на індонезійському острові Ломбок стався підземний поштовх магнітудою 6,9. Після першого струсу були зафіксовані ще близько 20 підземних поштовхів.

9 серпня острів Ломбок постраждав від нового потужного афтершоку магнітудою 5,9 (за оцінкою Геологічної служби США), який цілковито зруйнував пошкоджені першим струсом будівлі.

Станом на 11 серпня підтверджено загибель 387 людей, 13 700 осіб отримали травми. Щонайменше 400 тисяч людей втратили дах над головою чи змушені були залишити свої домівки. За повідомленнями, оприлюдненими напередодні, понад 70 тисяч будівель на острові зруйновані.

У неділю 19 серпня знову на острові Ломбок зафіксували землетрус. В результаті нового землетрусу на індонезійському острові Ломбок загинули двоє людей.



