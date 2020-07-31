У Туреччині застрягли 20 українських моряків та просять про допомогу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Моряки з України опинились у скрутному становищі у Туреччині

Три тижні тому українці прибули до Туреччини працювати, але їхній менеджер раптово зник

У порт турецького міста Карасу 7 липня прибули 20 моряків з України. Вони мали сісти на судна Arif Kaptan та Richard Borchard, однак на кораблі так і не потрапили і не можуть вийти на зв’язок із менеджером екіпажу Артуром Харатяном.

Про це розповів Андрій Шевченко, керівник проектів у Благодійній організації «Асоль», повідомляє «Громадське радіо».

«До нас звернулися 20 українців, яких найняли для посадки на судно в одному з портів Турецької Республіки. За отриманою від них інформацією, ми знаємо, у них закінчились власні кошти, а посередник з працевлаштування не відповідає на їхні дзвінки. Кажуть, що мають великий борг за готель і вже не мають грошей на їжу. Тому просять допомоги у поверненні додому», — розповів Андрій Шевченко.

За останніми даними, 13 українцям вдалося отримати матеріальну підтримку від рідних та діаспори, але 7 моряків перебувають у скрутному становищі: не мають коштів, щоб погасити борг за проживання та харчування і оплатити повернення на Україну.

Фонд «Асоль» звернувся за роз’ясненнями до Артура Харатяна, але його контактні телефони не відповідають, на їхнє електронне звернення відповіді теж поки немає. Також організація звернулась за підтримкою до дипломатичних служб України.

Також моряки звернулися за допомогою і до Профспілки працівників морського транспорту.