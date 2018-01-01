Twitter відповів на вимогу користувачів заблокувати акаунт Трампа

У Twitter відмовилися блокувати сторінки обраних світових лідерів

Популярна соціальна мережа Twitter не збирається блокувати мікроблоги світових лідерів після скандалів на тлі публікацій Дональда Трампа з погрозами КНДР. Відповідну заяву опублікувала адміністрація соцмережі в своєму блозі. «Twitter існує для допомоги у досягненні глобальної, суспільної дискусії. Обрані світові лідери відіграють критичну



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У Twitter відмовилися блокувати сторінки обраних світових лідерів

Популярна соціальна мережа Twitter не збирається блокувати мікроблоги світових лідерів після скандалів на тлі публікацій Дональда Трампа з погрозами КНДР.

Відповідну заяву опублікувала адміністрація соцмережі в своєму блозі.

«Twitter існує для допомоги у досягненні глобальної, суспільної дискусії. Обрані світові лідери відіграють критичну роль у цій дискусії в зв'язку з їх нестандартним рівнем впливу на наше суспільство», — йдеться у тексті офіційного повідомлення.

New Blog: World Leaders on Twitter https://t.co/KhrGbrgEuA — Twitter Public Policy (@Policy) 5 січня 2018 р.

У компанії підкреслили, що такими діями не вдасться змусити лідерів замовчати, проте обговорення їх слів буде сильно утруднено.

У новорічному зверненні лідер КНДР Кім Чен Ин, що на його столі «завжди лежить ядерна кнопка», додавши, що це «реальність, а не погроза». Також Ин запросив Південну Корею відновити переговори на високому рівні, зокрема щодо участі КНДР в Олімпійських іграх в Пхйончхані.

Трамп заявив, що він скептично ставиться до будь-якого відновлення переговорів між двома сторонами, але Південна Корея на таку пропозицію відреагувала позитивно, запропонувавши провести переговори на високому рівні з Пхеньяном 9 січня.

До слова, влада Південної Кореї виявила імунітет до сибірки у чергового перебіжчика з КНДР.