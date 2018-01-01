Twitter відповів на вимогу користувачів заблокувати акаунт Трампа
- Сьогодні, 02:59
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У Twitter відмовилися блокувати сторінки обраних світових лідерів
Популярна соціальна мережа Twitter не збирається блокувати мікроблоги світових лідерів після скандалів на тлі публікацій Дональда Трампа з погрозами КНДР.
Відповідну заяву опублікувала адміністрація соцмережі в своєму блозі.
«Twitter існує для допомоги у досягненні глобальної, суспільної дискусії. Обрані світові лідери відіграють критичну роль у цій дискусії в зв'язку з їх нестандартним рівнем впливу на наше суспільство», — йдеться у тексті офіційного повідомлення.
New Blog: World Leaders on Twitter https://t.co/KhrGbrgEuA— Twitter Public Policy (@Policy) 5 січня 2018 р.
У компанії підкреслили, що такими діями не вдасться змусити лідерів замовчати, проте обговорення їх слів буде сильно утруднено.
У новорічному зверненні лідер КНДР Кім Чен Ин, що на його столі «завжди лежить ядерна кнопка», додавши, що це «реальність, а не погроза». Також Ин запросив Південну Корею відновити переговори на високому рівні, зокрема щодо участі КНДР в Олімпійських іграх в Пхйончхані.
Трамп заявив, що він скептично ставиться до будь-якого відновлення переговорів між двома сторонами, але Південна Корея на таку пропозицію відреагувала позитивно, запропонувавши провести переговори на високому рівні з Пхеньяном 9 січня.
До слова, влада Південної Кореї виявила імунітет до сибірки у чергового перебіжчика з КНДР.