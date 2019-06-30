У Вакарчука заявили, що їхня партія – не «Слуга народу», тому не може обіцяти усім усе
Керівники партії «Голос» сподіваються, що наберуть «десь 15-17%»
У партії «Голос» сподіваються набрати на виборах у Верховну Раду до 20%. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав заступник голови партії «Голос» Ярослав Юрчишин.
«Притому стільки можна взяти в різних регіонах, консолідуючи тих людей, які попередньо підтримували різні політичні сили, але зараз шукають ту силу, яка максимально близька до них», - зазначив він
При цьому заступник голови партії «Голос» підкреслив: «У нас не «Слуга народу» і ми не можемо пропонувати всім все. Але в той же час ми максимально намагалися балансувати наш список».
Він зазначив, що всі кандидати пройшли інформаційну перевірку, безпекову, спеціалісти з НR дали висновки, наскільки людина здатна грати в команді.
Раніше Вакарчук розповів, скільки коштуватиме парламентська передвиборча кампанія його політсили.
Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).
До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі.