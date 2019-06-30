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    У Вакарчука заявили, що їхня партія – не «Слуга народу», тому не може обіцяти усім усе

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    <span>Голова партії &laquo;Голос&raquo; Святослав Вакарчук</span> - У Вакарчука заявили, що їхня партія – не «Слуга народу», тому не може обіцяти усім усе
    Голова партії «Голос» Святослав Вакарчук
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Керівники партії «Голос» сподіваються, що наберуть «десь 15-17%»

    У партії «Голос» сподіваються набрати на виборах у Верховну Раду до 20%. Про це в  інтерв’ю «Главкому» розказав заступник голови партії «Голос» Ярослав Юрчишин.

    «Притому стільки можна взяти в різних регіонах, консолідуючи тих людей, які попередньо підтримували різні політичні сили, але зараз шукають ту силу, яка максимально близька до них», - зазначив він

    При цьому заступник голови партії «Голос» підкреслив: «У нас не «Слуга народу» і ми не можемо пропонувати всім все. Але в той же час ми максимально намагалися балансувати наш список».

    Він зазначив, що всі кандидати пройшли інформаційну перевірку, безпекову, спеціалісти з НR дали висновки, наскільки людина здатна грати в команді.

    Раніше Вакарчук розповів, скільки коштуватиме парламентська передвиборча кампанія його політсили.

    Нагадаємо, Гриценко ошелешив Вакарчука заявивши «Нєхрєн йти ні в парламент, ні в уряд» (відео).

    До слова, партія «Голос» веде 175 кандидатів в народні депутати в загальнодержавному окрузі.

    Читайте також: Ярослав Юрчишин: Вакарчук не відмовиться від безкоштовних концертів
    депутати партії Ярослав Юрчишин
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