У Варшаві згадують, як 80 років тому СРСР напав на Польщу



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У Варшаві згадують про 80-річчя нападу СРСР на Польщу Фото: Jakub Szymczuk/KPRP

Дуда висловив сподівання, що така трагедія в історії польського народу більше ніколи не станеться

Гітлерівська Німеччина напала на Польщу 1 вересня, а СРСР зробив це рівно 80 років тому - 17 вересня, розділяючи країну на дві зони окупації.

На цьому наголосив у вівторок у Варшаві під час відкриття виставки «Не лише Гестапо і НКВС» голова Інституту національної пам’яті РП Ярослав Шарек, повідомляє Укрінформ.

«17 вересня 1939 року є однією з найтрагічніших дат у нашій історії… Обидва тоталітарні сусіди – Третій рейх і радянська Росія - мали одну мету: ліквідувати незалежну польську державу», - заявив Шарек.

Як зауважив голова польського ІНП, обидві тоталітарні системи намагалися знищити польську інтелігенцію, польську ідентичність.

Президент Польщі Анджей Дуда поклав у вівторок вінок до пам’ятника польським солдатам, які загинули від рук НКВС в 1944-1945 роках. Під час свого виступу він підкреслив, що в результаті радянської окупації десятки тисяч поляків загинули у Катині, сотні тисяч були вивезені у Сибір. Він підкреслив, що фактичну свободу Польща отримала лише 1993 року, коли останній російський солдат залишив польську землю.

Дуда висловив сподівання, що така трагедія в історії польського народу більше ніколи не станеться, а запорукою цього є членство Польщі в ЄС та НАТО.

Як відомо, в результаті таємних домовленостей у пакті Молотова-Ріббентропа від 23 серпня 1939 року територію Польщі фактично було поділено між загарбниками: після нападу 1 вересня її значну частину окупувала Німеччина, а 17 вересня зі сходу на Польщу напав СРСР. У таємному протоколі зазначалося, що у випадку територіальних і політичних змін в Польщі кордон інтересів Німеччини і СРСР проходитиме по лінії рік Нарва, Вісла та Сян.