Зеленський запропонував Конте створити спільну слідчу групу у справі Марківа



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Зустріч Зеленського із Конте в Нью-Йорку, 24 вересня Фото: пресслужба глави української держави

Президент заявив Конте, що очікує всебічного та об’єктивного розгляду справи засудженого в Італії українця Віталія Марківа

У рамках участі в роботі 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте, під час якої обговорювалося питання засудженого в Італії громадянина України Віталія Марківа.

Про це 24 вересня повідомляє пресслужба глави української держави.

«Зеленський зазначив, що очікує всебічного та об’єктивного розгляду цієї справи та запропонував створити спільну слідчу групу для з’ясування обставин смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі», - говориться у повідомленні.

Також під час зустрічі сторони обговорили важливість продовження санкційної політики стосовно Росії. Прем’єр-міністр Італії наголосив, що санкції не можуть бути зняті, доки не відновлено територіальну цілісність і суверенітет України.

«Сторони обговорили широкий спектр питань двостороннього та багатостороннього порядку денного. Серед іншого було відзначено активізацію співпраці в інвестиційній сфері. Зеленський закликав вкладати кошти в інфраструктуру, зокрема порти, та наголосив на проведенні великої приватизації в Україні», - зазначили в пресслужбі.

Президент запросив Конте здійснити візит в Україну.

Нагадаємо, посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що процес проти нацгвардійця Віталія Марківа був «спецоперацією Росії, організованою в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії».

Раніше повідомлялося, що суд присяжних в італійському місті Павія 12 липня визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. Суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення.

Суд у справі нацгвардійця Віталія Марківа протягом 90 днів має оприлюднити мотивацію вироку, відповідно до якого українця засудили до 24 років ув’язнення.

Колишній заступник генерального прокурора України Євген Єнін вважає «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена» вирок для нацгвардійця Віталія Марківа.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває у США з робочим візитом для участі в 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як відомо, 24 вересня відбулося відкриття 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна очікує, що президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі у Нью-Йорку встановлять особистий контакт, обговорять очікування щодо двосторонніх відносин та їхні практичні аспекти.

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