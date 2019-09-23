Адвокат Марківа закликав українську владу активніше захищати нацгвардійця



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12 липня суд в італійській Павії засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі Фото: Радіо Свобода

Делла Валле вважає, що Верховна Рада повинна заявити протест несправедливому вироку

Італійській адвокат нацгвардійця Віталія Марківа Раффаеле Делла Валле закликав владу України розгорнути інформаційну кампанію на захист свого громадянина, засудженого в Італії до 24 років тюрми без доказів.

Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо свобода».

За словами Делла Валле, українська влада повинна пояснювати журналістам і громадськості, що немає жодних доказів причетності Марківа до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі поблизу Слов’янська у 2014 році.

Адвокат наголосив, що інформувати треба на основі матеріалів процесу над українцем.

«Влада України має наполягати, що Марків — воєнний в’язень, бо ж інцидент відбувся в умовах війни», — сказав захисник.

Делла Валле вважає, що Верховна Рада повинна заявити протест несправедливому вироку, бо в іншому випадку наслідки можуть бути невтішними.

«Бо у світі пануватиме меседж суддів Павії, а саме: в Україні «воює військо злочинців», під командуванням криміналів, а Росія там «визволяє» територію від злочинців», — пояснив він.

Також адвокат розповів, що регулярно відвідує Марківа у міланській в’язниці.

«Марків почувається спокійним, солдат готовий до наступного етапу боротьби і вірить у позитивне для нього завершення справи в міланському суді», — сказав Делла Валле.

За два з половиною тижні суд оприлюднить мотивувальну частину вироку українцеві. Захист нацгвардійця після цього почне готувати апеляцію в суд Мілану.

Нагадаємо, посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що процес проти нацгвардійця Віталія Марківа був «спецоперацією Росії, організованою в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії».

Раніше повідомлялося, що суд присяжних в італійському місті Павія 12 липня визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. Суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення.

Суд у справі нацгвардійця Віталія Марківа протягом 90 днів має оприлюднити мотивацію вироку, відповідно до якого українця засудили до 24 років ув’язнення.

Колишній заступник генерального прокурора України Євген Єнін вважає «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена» вирок для нацгвардійця Віталія Марківа.