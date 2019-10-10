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    У Венесуелі інфляція перевищила 3300%

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    <div class="post-item__photo clearfix"> <div class="post-item__photo-about"> <div class="post-item__photo-caption">Альфонсо Маркіна демонструє показники інфляції у Венесуелі</div> <div></div> </div> </div> - У Венесуелі інфляція перевищила 3300%
    Альфонсо Маркіна демонструє показники інфляції у Венесуелі

    У вересні інфляція досягла 23,5%, накопичена з початку року - 3326%

    Із січня по вересень поточного року інфляція у Венесуелі перевищила 3320%. Такі дані оприлюднив у середу, 9 жовтня, член комітету з фінансів Національної асамблеї республіки Альфонсо Маркіна в Twitter.

    «У вересні інфляція досягла 23,5%, накопичена з початку року - 3326%, а в річному вираженні, з жовтня 2018 го по вересень 2019 року, склала 50100%», - зазначив політик.

    Найсильніше - на 42,6% - за місяць подорожчали продовольчі товари.

    Нагадаємо, наприкінці травня Центральний банк Венесуели вперше за три роки опублікував доповідь про рівень інфляції в країні. За даними відомства, в 2018 році інфляція в республіці досягла 130 060%.

    При цьому за даними комітету з фінансів Національної асамблеї, рівень накопиченої річної інфляції у Венесуелі в 2018 році склав майже 1,7 мільйона відсотків.

    Як повідомлялося, Венесуела в останні роки переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується девальвацією національної валюти. Згідно з оцінками ООН, країну залишили вже більше чотирьох мільйонів осіб.

    Також нагадаємо, що президент Мадуро пообіцяв, що економіка Венесуели не залежатиме від нафти. Перед цим США ввели санкції проти родини Мадуро..

    інфляція економіка санкції Венесуела
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