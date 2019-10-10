У Венесуелі інфляція перевищила 3300%



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Альфонсо Маркіна демонструє показники інфляції у Венесуелі

У вересні інфляція досягла 23,5%, накопичена з початку року - 3326%

Із січня по вересень поточного року інфляція у Венесуелі перевищила 3320%. Такі дані оприлюднив у середу, 9 жовтня, член комітету з фінансів Національної асамблеї республіки Альфонсо Маркіна в Twitter.

«У вересні інфляція досягла 23,5%, накопичена з початку року - 3326%, а в річному вираженні, з жовтня 2018 го по вересень 2019 року, склала 50100%», - зазначив політик.

Найсильніше - на 42,6% - за місяць подорожчали продовольчі товари.

Нагадаємо, наприкінці травня Центральний банк Венесуели вперше за три роки опублікував доповідь про рівень інфляції в країні. За даними відомства, в 2018 році інфляція в республіці досягла 130 060%.

При цьому за даними комітету з фінансів Національної асамблеї, рівень накопиченої річної інфляції у Венесуелі в 2018 році склав майже 1,7 мільйона відсотків.

Як повідомлялося, Венесуела в останні роки переживає гостру соціально-економічну кризу, що супроводжується девальвацією національної валюти. Згідно з оцінками ООН, країну залишили вже більше чотирьох мільйонів осіб.

Також нагадаємо, що президент Мадуро пообіцяв, що економіка Венесуели не залежатиме від нафти. Перед цим США ввели санкції проти родини Мадуро..