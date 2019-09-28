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    У світі

    Мадуро оголосив про прибуття до Венесуели російських військових

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    Мадуро оголосив про прибуття до Венесуели російських військових

    Вони прибули кілька днів тому, я збирався до Москви, і приземлялися два літаки з військово-технічним персоналом – Мадуро

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про прибуття в країну двох російських літаків з фахівцями у віійськово-технічній сфері.

    Про це Мадуро повідомив під час виступу, який транслювався на його сторінці в Twitter, повідомляє РБК.

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    «Вони прибули кілька днів тому, я збирався до Москви, і приземлялися два літаки з військово-технічним персоналом. Вони замінять тих, хто прибув в країну на початку року», – сказав Мадуро.

    Нагадаємо, 26 вересня, президент Венесуели Ніколас Мадуро у столиці РФ Москві прогулявся Красною площею в супроводі чиновників зі своєї адміністрації.

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