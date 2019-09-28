Мадуро оголосив про прибуття до Венесуели російських військових
Вони прибули кілька днів тому, я збирався до Москви, і приземлялися два літаки з військово-технічним персоналом – Мадуро
Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про прибуття в країну двох російських літаків з фахівцями у віійськово-технічній сфері.
Про це Мадуро повідомив під час виступу, який транслювався на його сторінці в Twitter, повідомляє РБК.
«Вони прибули кілька днів тому, я збирався до Москви, і приземлялися два літаки з військово-технічним персоналом. Вони замінять тих, хто прибув в країну на початку року», – сказав Мадуро.
Нагадаємо, 26 вересня, президент Венесуели Ніколас Мадуро у столиці РФ Москві прогулявся Красною площею в супроводі чиновників зі своєї адміністрації.