У Венесуелі назвали дату повалення режиму Мадуро



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Опозиціонер закликав громадян завчасно створювати комітети, які будуть займатися мобілізацією протестного руху

Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що операція «Свобода», яка має призвести до припинення правління президента Ніколаса Мадуро, розпочнеться 6 квітня.

Про це Гуайдо повідомив у Twitter.

¡Atención!



Anunciamos el inicio de la fase preparatoria de la #OperaciónLibertad para lograr el cese de la usurpación. Llegó el momento de la organización, la movilización y la estrategia para liberar a Venezuela.



¡#VamosBien porque vamos con todo! #VamosOperaciónLibertad pic.twitter.com/h9B9LlFSpv — Juan Guaidó (@jguaido) 27 березня 2019 р.

«6 квітня пройдуть перші тактичні акції операції «Свобода» по всій країні. Цього дня ми повинні бути готові, підготовлені й організовані», - написав політик.

Він закликав громадян завчасно створювати комітети, які будуть займатися мобілізацією протестного руху.

«Співробітники поліції та військових по всій країні також покликані для організації захисту людей від збройних груп, - додав Гуайдо.

В іншому твіті він закликав венесуельців вийти на вулицю в суботу, 30 березня, щоб «вимагати припинення узурпації влади і протестувати проти відсутності соціальних гарантій.

«Режим бажає, щоб ми звикли до трагедії, але є люди, які хочуть відстоювати свої права», - заявив опозиціонер.

Як відомо, наприкінці січня 2019 року голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконуючим обов'язки президента. Це сталося після того, як Ніколас Мадуро вступив на посаду глави держави на другий термін в результаті президентських виборів, які опозиція бойкотувала і які не були визнані багатьма державами.

Гуайдо був визнаний тимчасовим президентом Венесуели Сполученими Штатами Америки, Канадою, Австралією, більшістю країн ЄС, Латинської Америки та Організації американських держав. На підтримку Мадуро виступають такі держави, як Росія, Китай і Туреччина.

Як відомо, 27 березня президент США Дональд Трамп заявив, що російські військові повинні покинути Венесуелу.

Нагадаємо, раніше до Венесуели прибули два літаки з російськими військовими.

У Венесуелі заявляють, що російські військовослужбовці прибули до Каракаса, щоб взяти участь в переговорах з військової підготовки і стратегії.

Державний секретар США Майк Помпео закликав Росію «припинити свою неконструктивну поведінку», яка полягає у підтримці президента Венесуели Ніколаса Мадуро.