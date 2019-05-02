У Венесуелі загинули двоє протестувальників



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Фото: Reuters

За останні два дні в штаті Арагуа загинули 27-річна дівчина і 24-річний хлопець, повідомив лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо

Під час акцій протесту у Венесуелі загинули мінімум двоє людей.

Про це 2 травня написав у Твіттері лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо.

За його словами, за останні два дні в штаті Арагуа загинули 27-річна дівчина і 24-річний хлопець.

«Це має припинитися, і вбивцям доведеться взяти на себе відповідальність за свої злочини. Я покладу своє життя за це», - заявив Гуайдо.

«Я знаю, що мої співчуття вашій родині недостатні, але узурпатор знає, що в кожному нашому кроці до свободи є сила наших мучеників, що вимагають справедливості», - додав лідер опозиції Венесуели, звертаючись до родин загиблих.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.

Гуайдо повідомив, що в четвер, 2 травня, в країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.