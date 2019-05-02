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    Гуайдо оголосив у Венесуелі загальний страйк

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    Протестувальники у Венесуелі - Гуайдо оголосив у Венесуелі загальний страйк
    Протестувальники у Венесуелі

    Опозиціонер висловив упевненість у швидкому «закінченні узурпації влади»

    Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо повідомив, що в четвер, 2 травня, в країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.

    Відповідну заяву він зробив виступаючи на мітингу в Каракас.

    «2 травня почнеться страйк трудящих і державних службовців. Режим буде здивований», - сказав Гуайдо.

    Опозиціонер також висловив упевненість у швидкому «закінченні узурпації влади (з боку президента Ніколаса Мадуро)».

    «Влада спробує посилити репресії, переслідувати нас, але режим вже мертвий. Ми ж сильні і на правильному шляху», - підкреслив Гуайдо.

    Нагадаємо, що 1 травня президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про «придушення спроби державного перевороту». 

    Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

    Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

    Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

    Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.

    Президент США Дональд Трамп пригрозив Кубі «санкціями найвищого рівня»та повним ембарго через військову присутність у Венесуелі.

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро був готовий вилетіти з Венесуели на Кубу, однак Росія вмовила його залишитися.

    За словами держсекретаря США, Росія тримає Мадуро у кріслі президента через жадібність.

    Джерело: УНН

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