Гуайдо оголосив у Венесуелі загальний страйк
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Опозиціонер висловив упевненість у швидкому «закінченні узурпації влади»
Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо повідомив, що в четвер, 2 травня, в країні почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.
Відповідну заяву він зробив виступаючи на мітингу в Каракас.
«2 травня почнеться страйк трудящих і державних службовців. Режим буде здивований», - сказав Гуайдо.
Опозиціонер також висловив упевненість у швидкому «закінченні узурпації влади (з боку президента Ніколаса Мадуро)».
«Влада спробує посилити репресії, переслідувати нас, але режим вже мертвий. Ми ж сильні і на правильному шляху», - підкреслив Гуайдо.
Нагадаємо, що 1 травня президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про «придушення спроби державного перевороту».
Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.
Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.
Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.
Під час зіткнень у Венесуелі постраждали понад півсотні людей.
Президент США Дональд Трамп пригрозив Кубі «санкціями найвищого рівня»та повним ембарго через військову присутність у Венесуелі.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро був готовий вилетіти з Венесуели на Кубу, однак Росія вмовила його залишитися.
За словами держсекретаря США, Росія тримає Мадуро у кріслі президента через жадібність.
Джерело: УНН