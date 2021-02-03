Санкції проти каналів Медведчука: ультрас «Динамо» «поспівчували» родині Суркісів

Фанати не оминули своєю увагою санкції проти соратника Медведчука Козака

Ультрас київського «Динамо» іронічно відреагували на запровадження санкцій проти нардепа Тараса Козака, на якого записані телеканали «112 Україна», Zik та Newsone.

«Висловлюємо щирі співчуття родині Суркісів, яка тепер не зможе на матчах Динамо рекламувати ватні антиукраїнські канали», – зазначається в заяві фанатів «Динамо».

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака, на якого записані телеканали «112 Україна», Zik та Newsone.

У вівторок ввечері, 2 лютого, в Україні вже почали блокувати ефір трьох телеканалів – Newsone, «112 Україна» та Zik.

Санкції проти Козака та записаних на нього телеканалів запроваджені на п’ять років.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що рішення РНБО – симетричне на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на нашу свободу та незалежність.

Водночас канали заявили про «політичну розправу». Голова спілки журналістів України Сергій Томіленко розкритикував санкції.

Екснардеп Сергій Лещенко пояснив, що на ухвалення санкцій проти українських каналів вплинула ситуація в Росії.