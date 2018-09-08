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    У Вінниці Порошенкам кричали «Гірко!»

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    Петро та Марина Порошенки - У Вінниці Порошенкам кричали «Гірко!»
    Фото: vinnitsa.info
    Петро та Марина Порошенки

    Порошенко відвідав Вінницю на День міста

    У суботу, 8 вересня на 655 День народження Вінниці приїхав президент Петро Порошенко разом з дружиною. Вітаючи вінничан з Днем міста, Петро Порошенко зі сцени на Майдані незалежності повідомив, що сьогодні у них з Мариною річниця одруження. Саме в цей день 34 роки тому вони святкували весілля. Про це пише Вiнниця.info.

    «8 вересня для мене особисто є величезним свято – 34 роки тому в мене з Мариною було весілля. Сьогодні ми святкуємо річницю. Хочу сказати, що я дуже люблю Марину. Я всім бажаю такого самого кохання, яке є в нас з Мариною. Правильним рішенням було обрати місцем святкування цього святкування саме нашу з вами Вінницю», - сказав президент.

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    У Вінниці Порошенкам кричали «Гірко!»
    У Вінниці Порошенкам кричали «Гірко!»
    У Вінниці Порошенкам кричали «Гірко!»
    У Вінниці Порошенкам кричали «Гірко!»
    У Вінниці Порошенкам кричали «Гірко!»
    У Вінниці Порошенкам кричали «Гірко!»

    Вінничани теж привітали родину Порошенків і кричали «Гірко!», як на весіллі.

    Крім того, у Вінниці цього дня перебував і прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Голова уряду та президент разом із дружинами прогулялися містом.

    Нагадаємо, у суботу, 8 вересня, до Житомира завітав президент України Петро Порошенко. Гарант конституції приїхав до обласного центру близько 11:00.

    Зазначимо, у суботу, 8 вересня, Петро та Марина Порошенки святкують 34 річницю подружнього життя.

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