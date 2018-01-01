У вівторок Рада розгляне євроінтеграційні законопроекти

Сьогодні народні депутати планують також ухвалити ряд проектів постанов щодо перейменування населених пунктів

Верховна Рада у вівторок розгляне законопроекти №4666 «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та №7055 «Про ринки капіталу та регульовані ринки», необхідні для євроінтеграції України. [READ_MORE] Про це йдеться в порядку денному Ради, опублікованому на сайті парламенту. Першим



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Верховна Рада України

Сьогодні народні депутати планують також ухвалити ряд проектів постанов щодо перейменування населених пунктів

Верховна Рада у вівторок розгляне законопроекти №4666 «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та №7055 «Про ринки капіталу та регульовані ринки», необхідні для євроінтеграції України.

Про це йдеться в порядку денному Ради, опублікованому на сайті парламенту.

Першим блоком Рада розгляне питання економічної політики у повторному другому читанні: депутатські законопроекти 4666 «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та №7114-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків».

Після цього народні депутати перейдуть до розгляду доручення парламентського Комітету з питань правової політики та правосуддя щодо підготовки для термінового розгляду проектів законів про Вищий антикорупційний суд (№ 7440, 7440-1, 7440-2, 7440-3, 7440-4) та про внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» у зв'язку з ухваленням закону «Про Вищий антикорупційний суд» № 7441, 7441-1.

У першому читанні заплановано розгляд президентського №7363 і двох депутатських законопроектів №7363-1 і №7363-2 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання створення та діяльності дрібних фермерських господарств і деконцентрації повноважень у сфері земельних відносин».

Також на перше читання винесено євроінтеграційний проект закону «Про ринки капіталу та регульовані ринки» №7055.

У повторному першому читанні народні депутати збираються затвердити й ратифікацію Гарантійної угоди (Проект доступу до довготермінового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку №0163.

Окрім цього, Рада має намір розглянути проект постанови №7399 про проведення парламентських слухань на тему «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку», які заплановані на 21 березня 2018 року.

Насамкінець народні депутати планують ухвалити ряд проектів постанов щодо перейменування населених пунктів.

Нагадаємо, ввечері 5 лютого у Верховній Раді зареєстрували проект звернення до Сейму та Сенату Польщі.