Парубій: до проекту Виборчого кодексу подали рекордні 4400 поправок

Раніше найдовший законопроект в історії українського парламенту мав «усього» 3383 правки

Голова Верховної Ради сподівається на ефективну роботу по підготовці проекту Виборчого кодексу до другого читання, до якого наразі подано рекордну кількість пропозицій народних депутатів – 4400 поправок. На цьому він наголосив в ефірі телекомпанії ICTV. «Хочу про інформувати усіх присутніх, що станом на сьогодні подано 4 400 поправок.



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Раніше найдовший законопроект в історії українського парламенту мав «усього» 3383 правки

Голова Верховної Ради сподівається на ефективну роботу по підготовці проекту Виборчого кодексу до другого читання, до якого наразі подано рекордну кількість пропозицій народних депутатів – 4400 поправок.

На цьому він наголосив в ефірі телекомпанії ICTV.

«Хочу про інформувати усіх присутніх, що станом на сьогодні подано 4 400 поправок. Нагадаю вам, що найдовший законопроект в історії українського парламенту не тільки цього скликання, а за 25 років – це зміни до процесуальних кодексів до судової реформи мали 3383 правки, Так що наш закон спільний досяг найвищого рівня дискусії», - зазначив Парубій.

При цьому він сподівається, що профільний комітет ефективно попрацює над законопроектом до другого читання і надасть позитивні висновки стосовно його ухвалення.

«Я сподіваюсь, що комітет з такою величезною кількістю правок зможе професійно провести дискусію і дати свій результат і, сподіватись, на його позитивне рішення.

Парубій нагадав, що проектом кодексу пропонується внести зміни до законів про вибори народних депутатів, президента та про місцеві вибори.

«Я вважаю, що можна викинути частину, яка передбачає певні зміни до закону про вибори президента, Їх можна забрати, вони не суттєві. Базова річ в цьому законі – це вибори у Верховну Раду України», - підкреслив голова Верховної Ради.

Як повідомлялось, 7 листопада 2017 року Рада ухвалила в першому читанні проект Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах до Ради, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах.

«За» відповідний законопроект № 3112-1 проголосували 226 депутатів.

Чинним законодавством передбачена змішана виборча система: 50% парламентаріїв обираються за мажоритарною виборчою системою, інші 50% – за пропорційною виборчою системою із закритими партійними списками.

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Джерело: Укрінформ