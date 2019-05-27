У вівторок в Україні буде спекотно: у деяких областях повітря прогріється до 30°C



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Важливий нюанс завтрашнього дня - південний вітер буде поривчатим, до сильного, окрім східної частини

Завтра, 28 травня, у більшості областей України буде сонячно та навіть спекотно. Протягом дня очікується +25+30 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Вона додала, що у західних областях у вівторок пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень передбачається +23+27 градусів.

«Важливий нюанс завтрашнього дня - південний вітер буде поривчатим, до сильного (окрім східної частини)», - зазначила синоптик.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

У Києві 28-го травня буде сухо сонячно та спекотно, вдень повітря прогріється до +26+29 градусів. «Але й також сильний південний вітер. Пилюку носитиме багато і весело, тому окуляри треба не забути обов`язково, щоб захистити очі. У середу погода - десь така ж», - розказала Діденко.

У четвер-п`ятницю побільшає дощів, з кінця тижня на заході України очікується похолодання, з наступного понеділка похолодання пошириться на більшість областей.