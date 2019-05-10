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    Названо дати Останнього дзвоника та іспитів у школах Києва

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    Названо дати Останнього дзвоника та іспитів у школах Києва

    Документи про освіту випускникам 11-х класів урочисто вручать 26 та 27 червня

    Цьогоріч свято Останнього дзвоника для школярів Києва пройде у п’ятницю, 31 травня. До цього часу учні тільки четвертих класів повністю складуть державну підсумкову атестацію, яка триватиме із 14 до 24 травня. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

    «Зміни графіку у школах цьогоріч не передбачаються. Останній навчальний день для школярів буде 31 травня, і після цього вони повернуться до навчання традиційно 1 вересня», – зазначив він.

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    У свою чергу випускники дев’ятих класів складатимуть іспити з 4 до 13 червня, а одинадцяті класи – державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання із 21 травня до 13 червня.

    Документи про освіту випускникам 11-х класів урочисто вручать 26 та 27 червня.

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    Разом із тим, Мондриївський нагадав, що форму та час проведення свята Останнього дзвоника визначають заклади освіти самостійно.

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