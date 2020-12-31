Лікар попередив про серйозні наслідки легкої форми коронавірусу

Від наслідків захворювання при легкій формі страждають переважно відносно молоді люди до 40-50 років

Лікар Токійської клініки розповів про ризик стати лежачим хворим при легкій формі Covid-19

Лікар Токійської клініки Hirahata clinic Коїті Хірахата розповів про те, що наслідки коронавірусу можуть нести більш серйозні наслідки в порівнянні з самим захворюванням.

Хірахата займається створенням бази даних людей, які страждають саме від наслідків Covid-19. Для них він також проводить відповідний курс лікування.

За його словами, більше третини тих, у кого були проявилися наслідки коронавірусу стали лежачими хворими вже після захворювання. Лікар також заявив, що навіть ті, хто всього лише один день пролежав з температурою або зовсім перехворів безсимптомно, стикаються з важкими наслідками.

Так, серед пацієнтів, які страждають від наслідків коронавірусу, 97,1 % скаржаться на слабкість, 86,8 % - на депресію, а 83 % - на «туман в голові».

Також серед симптомів відзначають головний біль, безсоння, труднощі при диханні, відсутність апетиту, випадання волосся і біль у всьому тілі.

Фахівець додав, що від наслідків захворювання при легкій формі страждають переважно відносно молоді люди до 40-50 років: вони становлять понад 80 відсотків хворих. Він також підкреслив, що жінки стикаються з цією недугою в півтора рази частіше за чоловіків.

«Якраз та вікова категорія, в якій перебіг хвороби вважається найбільш легким, дає більш тяжкі наслідки після захворювання. А ті, у кого хвороба проходила безсимптомно, найбільш схильні до тяжких наслідків», - уточнив Хірахата.

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Джерело: Лента.Ру