У ВООЗ вирішили, як будуть називати нові штами коронавірусу

Обрали варіант для ситуації, якщо закінчаться літери грецького алфавіту

Експертка Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія Ван Керкхове заявила, що не виключено, що нові штами коронавірусу будуть називати назвами сузір'їв, якщо букв грецького алфавіту вже не буде вистачати. Про це пише The Telegraph.

«Ймовірно, нам не вистачить грецького алфавіту, але ми вже розглядаємо наступну серію назв», – заявила Ван Керкхове.

Також розглядався і варіант з іменами давньогрецьких богів і богинь, але його поки вирішили не використовувати

«Ми дійсно розглядаємо варіант з сузір'ями. Ми думали про грецьких богів або богинь, але я сказала: будь ласка, будь ласка, не змушуйте мене говорити це публічно», – зізналася технічна керівниця ВООЗ з питань коронавірусу.

Раніше в ВООЗ поінформували, що для назв нових штамів SARS-CoV-2 будуть використовуватися букви грецького алфавіту. Вони присвоюються тільки тим варіантам коронавірусу, які представляють інтерес або викликають заклопотаність.

Також використання літер грецького алфавіту покликане допомогти уникнути практики позначення нових варіантів за місцем їх походження, щоб не дискримінувати країни і території, де той чи інший небезпечний штам Covid-19 був виявлений вперше.

Нагадаємо, раніше глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що світ вступив в «період реальної небезпеки». Багато досягнень в боротьбі з Covid-19 зараз «піддаються ерозії», сказав він на брифінгу.

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