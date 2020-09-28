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    ВООЗ: коронавірус може стати сезонним захворюванням

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    Ганс Клюге - ВООЗ: коронавірус може стати сезонним захворюванням
    Ганс Клюге

    Спалах Covid-19 був зафіксований в кінці минулого року в Центральному Китаї

    У Всесвітній організації охорони здоров'я не виключають, що коронавірус може стати сезонним захворюванням. Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге в інтерв'ю ТАСС.

    «Це можливо. Чесно кажучи, не знаю, коли це може статися, але я оптиміст. Це означає, що я сподіваюся на краще, але готуюся до гіршого», – сказав він.

    Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що рівень передачі захворювання Covid-19 в європейських країнах викликає занепокоєння

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