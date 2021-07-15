Великі вакцинатори з Кабміну можуть лише подумати про очевидні дані, які є далекими від утішних

Україна за рівнем вакцинації на передостанньому місці в Європі

Аналітик Євген Істребін на сторінці в Facebook написав про рівень вакцинації від коронавірусу в Україні.

«Великим вакцинаторам з Кабміну присвячується. Частка населення отримала одну дозу, і повністю вакцинованих. Україна за рівнем вакцинації на передостанньому місці в Європі», – лаконічно висловився Істребін, оприлюднивши відповідний графік.

Додамо, що раніше аналітик повідомляв, що лише чотири відсотки українців, старших за 80 років, отримали дозу вакцини від коронавірусу. Повністю вакциновані з них 1,87%. Водночас саме ця група населення має найвищий ризик госпіталізації – він складає 51%. Водночас рівень летальності – 17%.

Також Євген Істребін на своїй сторінці у Facebook повідомляв, що інцидентність серед молодих громадян майже досягла піку січня, коли вирував варіант «Альфа», а в деяких молодих групах рівень захворюваності навіть перевищив січневий.

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