За два тижні в Україні зробили мільйон щеплень від Covid-19

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 476 634 людини

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 476 634 людини

За вчора медики провели понад сто тисяч ковід-щеплень

Протягом минулої доби в Україні 108 759 осіб отримали щеплення проти коронавірусу Covid-19. Загалом за перші два тижні липня в Україні зробили мільйон щеплень від цієї хвороби. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Серед людей, які були щеплені вчора, першу дозу вакцини отримали 61 580 людей, другу дозу (завершили вакцинацію) – 47 179 особи.

Протягом доби працювали 674 мобільні бригади, 1538 пунктів щеплення та 45 центрів вакцинації.

Кампанія з вакцинації в Україні набирає обертів

Щеплення вакциною CoronaVac отримали 33 627 людей, ще 64 295 осіб щепили препаратом Pfizer під назвою Comirnaty, 10 837 осіб вакцинували препаратом AstraZeneca.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 476 634 людини, з них отримали 1 дозу – 2 476 632 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 305 882 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 782 514 щеплень.

До слова, ексклюзивно для видання «Главком» вірусологиня із США назвала вакцини, які найкраще захищають від коронавірусу штаму «Дельта».

Також вірусологиня розповіла, як формується імунітет стосовно різних штамів Covid-19 і чи залежить перебіг хвороби від кількості антитіл до конкретного штаму вірусу в людському організмі.

До слова, тим часом на Харківщині зіпсувалися понад 9 тисяч доз вакцини Pfizer.

Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації. Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

Крім того, у ковід-сертифікатах сталися зміни: встановлено термін дії документа.