Напруга триває. Наслідки негоди у Німеччині вражають (фото)

Внаслідок утворення такої величезної вимоїни в Блессемі завалилося щонайменше три житлових будинки, а також частина історичного замку

У постраждалих від катастрофічних повеней західних регіонах Німеччини населення досі не може повернутися у власні домівки. Про це інформує DW.

Німеччина досі пожинає плоди катастрофічних повеней, від яких постраждали насамперед західні федеральні землі Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія.

Станом на ранок понеділка, 19 липня, було відомо про 157 жертв повеней. Багато осіб досі вважаються зниклими безвісти.

У місті Ерфтштадт-Блессем, де вода вимила величезні території, за оцінками експертів, як і раніше існує гостра небезпека для життя поблизу її краю. Місцева влада б’є на сполох, посилаючись на висновки експертів, адже цілком ймовірно, що про стабільність ґрунту говорити дуже рано.

Внаслідок утворення такої величезної вимоїни в Блессемі завалилося щонайменше три житлових будинки, а також частина історичного замку.

Також у низці районів очікують спаду води, щоб проінспектувати стан інфраструктури. В громаді Альтенар попереджають, що через пошкодження трубопроводів протягом тривалого часу не буде водопостачання, відповідно там організовують доставку питної води населенню. Також залишаються заблокованими деякі ділянки автошляхів та залізниці.

А в баварському місті Пассау у ніч на 19 липня піднявся рівень води в Дунаї та залишався нижче позначки 8,50 метра, вище якої діє найвищий рівень небезпеки щодо повеней. Водою затопило набережну річки та автостоянки, а мешканці міста захищали будинки мішками з піском та бар'єрами. В районі Берхтесгаденер у Верхній Баварії через повінь понад 160 осіб довелося евакуювати зі своїх будинків в безпечне місце.

Додамо, що потужні опади на більшій частині Австрії спровокували затоплення. Надзвичайно потужно негода вирувала на землях Тіроль та Зальцбург.

Нагадаємо, що проливні дощі та повені у Німеччині забрали життя щонайменше шістьох людей.

Нагадаємо, руйнівні повені, що останнім часом завдали серйозних збитків Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландам, частково зруйнували залізничні колії, які зʼєднували Німеччину з Чехією.

Також повідомляли про те, що кількість загиблих внаслідок повені у Німеччині зросла до 156 осіб.

При цьому принаймні 20 осіб загинули в результаті повені на сході Бельгії, таку ж кількість людей вважають зниклими безвісти.

Читайте також: