Японська компанія презентувала «розумний килимок», що вміє робити переклади (відео)



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Паперові документи можна швидко трансформувати в електронні файли

Головна функція «килимка» - максимально прискорити перехід між фізичними носіями і цифровими

Японська компанія Konica Minolta показала «розумний килимок», що моментально сканує паперові документи, перекладає та редагує.

Презентація відбулася на Європейському Кампусі лідерства-2019, повідомило видання Liga.Tech.

Гаджет називається Projection with Interactive Capture (PIC).

Зазначається, що головна функція «килимка» - максимально прискорити перехід між фізичними носіями і цифровими.

«Якщо покласти на килимок паперовий документ, то він сканується і поруч створюється його повна цифрова копія. З нею можна працювати, редагувати, перекладати. Вартість пристрою поки що не розголошують», - йдеться у повідомленні.

Над PIC більше року працювала команда з семи фахівців з центром в Брно (Чехія).

Зараз PIC знаходиться на стадії тестування в лабораторії. Наступного тижня розпочнуться тести серед користувачів в закритих групах.