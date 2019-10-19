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    Технології

    Японська компанія презентувала «розумний килимок», що вміє робити переклади (відео)

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    Паперові документи можна швидко трансформувати в електронні файли - Японська компанія презентувала «розумний килимок», що вміє робити переклади (відео)
    Паперові документи можна швидко трансформувати в електронні файли

    Головна функція «килимка» - максимально прискорити перехід між фізичними носіями і цифровими

    Японська компанія Konica Minolta показала «розумний килимок», що моментально сканує паперові документи, перекладає та редагує.

    Презентація відбулася на Європейському Кампусі лідерства-2019, повідомило видання Liga.Tech.

    Гаджет називається Projection with Interactive Capture (PIC).

    Зазначається, що головна функція «килимка» - максимально прискорити перехід між фізичними носіями і цифровими.

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    «Якщо покласти на килимок паперовий документ, то він сканується і поруч створюється його повна цифрова копія. З нею можна працювати, редагувати, перекладати. Вартість пристрою поки що не розголошують», - йдеться у повідомленні.

    Над PIC більше року працювала команда з семи фахівців з центром в Брно (Чехія).

    Зараз PIC знаходиться на стадії тестування в лабораторії. Наступного тижня розпочнуться тести серед користувачів в закритих групах.

    Японія Чехія технології гаджет
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