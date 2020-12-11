Пару знайде штучний інтелект. Уряд Японії незвично вирішує проблему народжуваності

Схожі проєкти вже діють у близько половині із 47 японських префектур

Уряд Японії планує виділити 2 мільярди єн (540 мільйонів гривень) на штучний інтелект для зведення самотніх людей, пише AFP.

«Ми, зокрема, плануємо запропонувати субсидії місцевій владі, яка вже має чи планує проєкти з пошуку пар із використанням штучного інтелекту», – цитує видання неназваного представника японського уряду.

Схожі проєкти вже діють у близько половині із 47 японських префектур, уточнює інформагентство. Зазвичай на сервісах пошуків пар партнерів добирають вручну на основі наданої ними інформації; штучний інтелект дозволить пришвидшити цей процес і охопити більшу кількість людей.

Серед основних причин, чому японці неохоче заводять стосунки, є ґендерна нерівність, зокрема відсутність належної підтримки для матерів, що працюють, і неприйняття декретної відпустки серед чоловіків.

Зазначається, що в 2019 році коефіцієнт народжуваності (кількість дітей, які припадають у середньому жінку за її репродуктивний період) становив 1,36 – це один із найнижчих показників у світі.

Крім того, населення Японії старішає швидше, ніж в інших країнах. Японія має найбільшу у світі частку населення віком понад 64 роки – 28,7%. А понад 80 тисяч японців – довгожителі віком 100 років і більше (у 1963 році таких було лише 153). Як наслідок, до кінця століття, за прогнозами, населення Японії скоротиться до 53 мільйонів (у 2017 році цей показник складав рекордні 127 мільйонів).

До речі, у сусідній Китайській народній республіці рівень народжуваності у 2019 році склав 10,48 на тисячу населення – це найнижчий показник в історії комуністичної країни з 1949 року.