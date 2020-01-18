У Китаї зафіксували найнижчу народжуваність за останні сімдесят років



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Нині, за оцінками Держбюро статистики, в Китаї проживає 1,4 мільярда людей, тоді як у 2018-му — 1,39 мільярда

У 2019 році в країні народилося 14,65 мільйонів дітей, що майже на 600 тисяч менше, ніж у 2018-му

У Китайській народній республіці рівень народжуваності у 2019 році склав 10,48 на тисячу населення — це найнижчий показник в історії комуністичної країни з 1949 року.

Як повідомляє BBC із посиланням на Державне бюро статистики Китаю, в 2019 році в країні народилося 14,65 мільйонів дітей, що майже на 600 тисяч менше, ніж у 2018-му.

При цьому у зв’язку з падінням рівня смертності населення КНР загалом зросло: нині, за оцінками Держбюро статистики, в Китаї проживає 1,4 мільярда людей, тоді як у 2018-му — 1,39 мільярда.

Народжуваність у Китаї із середини 1980-х років загалом знижується. Як зазначає BBC, це пов’язують із демографічною політикою країни, яка забороняла мати більше однієї дитини в сім’ї.

Китай з 1970-х років проводив політику «одна сім'я — одна дитина». В останні роки це правило поширювалося лише на третину населення. Двох дітей, наприклад, було дозволено мати представникам етнічних меншин, єдиним дітям у своїх батьків, а також сім'ям, які проживають в сільській місцевості, якщо їхня перша дитина — дівчинка. У 2016 році у Китаї політику «одна сім'я — одна дитина» скасували.

Нагадаємо, на початку 2019 року Китайська академія соціальних наук спрогнозувала, що в 2029 році в Китаї зростання населення досягне свого найвищого значення на рівні 1,44 мільярда осіб, а потім почне різко скорочуватись.