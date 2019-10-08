У Києві охоронець напав на журналістів



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Охоронець намагався пошкодити апаратуру знімальної групи

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів

До столичного управління поліції із заявою звернулася журналістка одного із телеканалів. Зі слів заявниці, у неділю, 6 жовтня, близько 15:25 на вулиці Іллєнка у Києві під час проведення відеозйомки між знімальною групою та охоронцем виник конфлікт.

Чоловік перешкоджав зйомці та намагався пошкодити апаратуру. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Слідчо-оперативна група управління поліції, яка працювала на місці події, належним чином задокументувала правопорушення, опитала заявницю та оператора.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру чоловіку, який скоїв правопорушення.