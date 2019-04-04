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    У Запоріжжі підозрюваний у крадіжці повісився в будівлі суду

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    У Запоріжжі підозрюваний у крадіжці повісився в будівлі суду
    Фото: ТСН

    Чоловік скоїв самогубство напередодні судового засідання

    У Запоріжжі чоловік, підозрюваний у крадіжці, повісився в будівлі суду. Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП у Запорізькій області.

    Інцидент стався вчора, 3 квітня, в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя. Напередодні судового засідання чоловік, підозрюваний у крадіжці, повісився в туалеті в будівлі суду.

    За цим фактом поліція проводить перевірку.

    Нагадаємо, на Сумщині заступник голови дільничної виборчої комісії повісилася на горищі у власному будинку. «Це самогубство до виборів не має жодного стосунку. У кишені жінки ми знайшли записку, де вона просила нікого не звинувачувати в її смерті. Також варто зазначити, що в родині вже були випадки суїциду. Батько повісився, а брат отруївся», - повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Сумській області Ельвіра Біганова.

    Також повідомлялося, що 22 березня у квітковому магазині у Києві повісився чоловікОсоба чоловіка встановлена - це продавець квітів, йому було 28 років. Що насправді стало причиною такого вчинку - з'ясовуватимуть правоохоронці.

    самогубство поліція чоловік
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