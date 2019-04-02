На Сумщині скоїла самогубство заступник голови дільничної виборчої комісії



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За даним фактом було розпочато кримінальне провадження

За словами поліції, самогубство жінки не має відношення до виборів

На Сумщині заступник голови дільничної виборчої комісії повісилася на горищі у власному будинку. Про це кореспонденту повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Сумській області Ельвіра Біганова.

«У селі Яцине Путивльського району, 29 березня, зникла жінка (яка була заступником голови дільничної виборчої комісії —ред.). Того ж дня ввечері її знайшли рідні на горищі (власного будинку — ред.) повішеною», — сказала Біганова.

За її словами, було зроблено гучну заяву, що жінка повісилася за декілька днів до виборів, через те, що була заступником голови виборчої дільниці.

«Це самогубство до виборів не має жодного стосунку. У кишені жінки ми знайшли записку, де вона просила нікого не звинувачувати в її смерті. Також варто зазначити, що в родині вже були випадки суїциду. Батько повісився, а брат отруївся», — розповіла Біганова.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК України (вбивство). У рамках цього кримінального провадження з’ясовують обставини того, що трапилося.

Нагадаємо, в офісі у центрі Харкова знайшли повішеною 46-річну харків’янку.