У Запоріжжі правоохоронці викрили нарколабораторію



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Під час обшуків слідчі вилучили близько 5 літрів різноманітних прекурсорів для виготовлення наркотичних речовин

На Запоріжжі правоохоронці викрили масштабну схему збуту психотропних речовин на близько 24 млн гривень. Про це повідомляє департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

«Організувавши кримінальний бізнес, двоє осіб виготовляли та збували психотропні речовини через Telegram-канал. Наркоділки – мешканці Запоріжжя – орудували по всій території України. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили психотропних речовин та прекурсорів орієнтовною вартістю 24 мільйони гривень», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до злочинної діяльності виявилися причетними двоє мешканців Запоріжжя. На території області вони створили нарколабораторію, де у великих масштабах виготовляли психотропні речовини та збували їх по всій території України. Замовлення приймали у месенджері, а після оплати надсилали товар клієнтам поштовим відправленням.

За матеріалами ДБН НПУ слідчими Голосіївського Управління поліції ГУНП в місті Києві, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №1, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вказується, що було проведено 9 санкціонованих обшуків за місцем мешкання, у заміських будинках та у транспортних засобах фігурантів.

«Під час заходів правоохоронці виявили дві нарколабораторії для виготовлення наркотичних засобів, вилучили майже 550 літрів та 100 кілограмів прекурсорів, більше 15 кілограмів фасованого метадону та метамфетаміну, 70 «марок» та зіп-пакети з PVP-сіллю. Також вилучено обладнання для виготовлення наркотиків, готівку, банківські картки, комп’ютерну техніку та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилучених психотропних речовин та прекурсорів на «чорному» ринку складає 24 мільйони гривень», – додали у поліції.

Наразі одного зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Іншому учаснику незаконних оборудок слідчі поліції готуються вручити підозру за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України. Крім цього вирішується питання щодо арешту будинків, автомобілів та іншого майна фігурантів з подальшою конфіскацією.

За кримінальні діяння зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Україні з початку року СБУ вилучила 238 кг наркотиків і 8,5 млн цигарок.