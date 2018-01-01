В Україні викрили схему розкрадання коштів у сфері охорони здоров'я

Комерційні структури створили злочинну схему привласнення бюджетних коштів при проведенні публічних закупівель для лікування ниркової недостатності

Департамент із розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України та департамент захисту економіки Національної поліції України розслідують факт розтрати бюджетних коштів комунальними і державними установами в сфері охорони здоров'я. «Встановлено, що керівники та засновники комерційних структур, за



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Комерційні структури створили злочинну схему привласнення бюджетних коштів при проведенні публічних закупівель для лікування ниркової недостатності

Департамент із розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України та департамент захисту економіки Національної поліції України розслідують факт розтрати бюджетних коштів комунальними і державними установами в сфері охорони здоров'я.

«Встановлено, що керівники та засновники комерційних структур, за попередньою змовою з посадовими особами закладів охорони здоров'я, з метою привласнення державних коштів, організували злочинну схему закупівлі за завищеними цінами медичного обладнання та витратних матеріалів для проведення процедур методом гемодіалізу (один з методів нениркового очищення крові)», - повідомляє прес-служба Генпрокуратури в п'ятницю.

У повідомленні наголошується, що для виведення бюджетних коштів у так звану тінь створювалися афілійовані іноземні компанії, з якими укладалися фіктивні договори, які нібито були постачальниками медичних матеріалів та обладнання необхідної торгової марки переможців торгів.

Крім того, 25 січня 2018 р. з результатами проведених обшуків, в офісних приміщеннях комерційних і державних структур, задіяних у розкраданні бюджетних коштів, виявлено та вилучено печатки офшорних компаній та інших суб'єктів господарювання, а також грошові кошти на суму близько 2 млн грн.

За попередніми даними, в результаті цих злочинних дій, державному та місцевому бюджету завдано збитків на суму майже 60 млн грн.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Наразі проводиться комплекс слідчих і розшукових дій для встановлення всіх обставин скоєного кримінального злочину.