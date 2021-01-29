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    Під Одесою озброєні розбійники напали на АЗС

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    Поліція розшукує злочинців - Під Одесою озброєні розбійники напали на АЗС
    Поліція розшукує злочинців
    Фото з відкритих джерел

    Зловмисники вкрали гроші та зникли

    Розбійний напад на автозаправну станцію відбулося вчора у селі Ліски Одеської району.

    Як стало відомо «Думській», о четвертій ранку двоє невідомих у масках зайшли у приміщення АЗС, погрожуючи працівнику заправки пістолетом, зв'язали його скотчем.

    Після цього вони розкрили сейф, забрали всі гроші (понад 20 тисяч гривень) і зникли.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 ст. 187 КК України (розбій).

    Нагадаємо, що вночі в Одесі на Черемушках обікрали відділення «Нової пошти»

    Теги: гроші Одещина напад АЗС поліція
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