Під Одесою озброєні розбійники напали на АЗС
Поліція розшукує злочинців
Фото з відкритих джерел
Зловмисники вкрали гроші та зникли
Розбійний напад на автозаправну станцію відбулося вчора у селі Ліски Одеської району.
Як стало відомо «Думській», о четвертій ранку двоє невідомих у масках зайшли у приміщення АЗС, погрожуючи працівнику заправки пістолетом, зв'язали його скотчем.
Після цього вони розкрили сейф, забрали всі гроші (понад 20 тисяч гривень) і зникли.
Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 ст. 187 КК України (розбій).
Нагадаємо, що вночі в Одесі на Черемушках обікрали відділення «Нової пошти».