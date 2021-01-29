На Вінниччині затримали наркоторговця, його спіймали вже втретє

Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі

Правоохоронці тричі вилучали в затриманого обладнання для виготовлення наркотиків.

Як ідеться на Facebook-сторінці Поліції Вінницької області, 31-річного підозрюваного, який переховувався від слідства декілька місяців, оперативники затримали в одному із сіл Калинівської територіальної громади.

Уперше зловмисника з наркотиками та обладнанням для їх виробництва правоохоронці затримали у вересні минулого року. Згодом у чоловіка, який ігнорував виконання вимог обраного запобіжного заходу, слідчі ще двічі вилучали аналогічне обладнання.

«Під час проведення санкціонованого обшуку 20 вересня 2020 року у будинку підозрюваного поліцейські вилучили пакет з амфетаміном та декілька пакетів з марихуаною. Також поліцейські вилучили місткості різної форми і величини, полімерні трубки, медичні шприци та прекурсори, що свідчить про те, що чоловік за місцем проживання виготовляв наркотичні речовини», – розповів заступник начальника Відділення поліції №1 Хмільницького районного відділу поліції Микола Білаш.

Фото: Нацполіція

Зловмиснику суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 96 тисяч гривень, які він вніс. Через деякий час поліцейські отримали оперативну інформацію, про те що чоловік продовжує виготовляти та збувати наркотичні засоби.

Інформація підтвердилась під час проведення санкціонованого обшуку житла чоловіка. У нього знов вилучили наркотики та обладнання для його виготовлення. Після цього зловмисник почав порушувати обмеження, встановлені запобіжним заходом та переховуватись від поліцейських.

Затримали 31-річного зловмисника 27 січня працівники сектору кримінальної поліції. Під час обшуку орендованого чоловіком житла слідчі виявили амфетамін, марихуану, прекурсори для виготовлення амфетаміну, а також скляні колби, пробірки, поліетиленові зіп-пакети, електронні ваги, шприци. Слідчі клопотатимуть у суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За такий злочин чоловіку загрожує позбавлення волі терміном до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Вінниці поліція затримала молодика з наркотиками.