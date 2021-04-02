У Харкові сталася масштабна пожежа: є жертви

До ліквідації пожежі було залучено 55 рятувальників

Вночі горів заводський ангар, де виготовлялась соняшникова олія

У ніч на п’ятницю, 2 квітня, у Харкові сталася пожежа на території ТОВ «Новобаварський бетон» в одноповерховій будівлі ангарного типу з виготовлення соняшникової олії.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 04:18, повідомляє пресслужба ДСНС України.

Внаслідок пожежі одна людина загинула, ще одну особу у стані середньої тяжкості госпіталізовано до лікарні.

О 05:39 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано на площі 600 кв. м.

До гасіння залучалося 55 осіб та 12 одиниць техніки ДСНС.

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