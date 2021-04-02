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    У Харкові сталася масштабна пожежа: є жертви

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    До ліквідації пожежі було залучено 55 рятувальників - У Харкові сталася масштабна пожежа: є жертви
    До ліквідації пожежі було залучено 55 рятувальників
    Фото ілюстративне

    Вночі горів заводський ангар, де виготовлялась соняшникова олія

    У ніч на п’ятницю, 2 квітня, у Харкові сталася пожежа на території ТОВ «Новобаварський бетон» в одноповерховій будівлі ангарного типу з виготовлення соняшникової олії.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 04:18, повідомляє пресслужба ДСНС України.

    Внаслідок пожежі одна людина загинула, ще одну особу у стані середньої тяжкості госпіталізовано до лікарні.

    О 05:39 підрозділами ДСНС пожежу локалізовано на площі 600 кв. м.

    До гасіння залучалося 55 осіб та 12 одиниць техніки ДСНС.

    Нагадаємо, 29 березня суха трава та очерет на ділянці площею в 1000 кв. м горіли неподалік від ТЕЦ-6 у Деснянському районі Києва.

    28 березня у с. В’язівок Павлоградського району Дніпропетровщини у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло три особи.

    У Черкаській області внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинули три особи, з них двоє дітей шести та чотирьох років.

    Теги: Харків пожежа ДСНС рятувальники
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