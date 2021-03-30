Пожежі на Вінниччині: є загиблі

З початку року у Вінницькій області зареєстровано 530 пожеж

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС знищено 1 тис. 178 вибухонебезпечних предметів

У селі Червоне Вінницького району 29 березня внаслідок пожежі в приватному житловому будинку одна людина загинула, одну – врятували.

У пресслужбі Головного управління ДСНС у Вінницькій області повідомляють, що загинув чоловік 1964 року народження і під час пожежі врятували 92-річну бабусю.

З початку року у Вінницькій області зареєстровано 530 пожеж, на яких загинуло 38 осіб, травмовано 21 особу, врятовано 13 осіб.

28 березня у Вінниці врятували літню жінку. На вул. Комарова у м. Вінниці горів приватний житловий будинок. По прибуттю на місце події рятувальників ДПРЧ-1 з'ясувалося, що в одній із кімнат будинку сталося загоряння ліжка. Із задимленої кімнати на свіже повітря було виведено 72-річну власницю будинку та передано її працівникам екстреної медичної допомоги.

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 198 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 178 вибухонебезпечних предметів.

Тим часом, трьох мешканців київської багатоповерхівки врятовано під час пожежі.