Трагедія на Дніпропетровщині: під час пожежі загинули троє людей (фото)

Загинув чоловік і дві жінки

У неділю, 28 березня, у с. В’язівок Павлоградського району Дніпропетровщини у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло три особи. Повідомлення про загорання надійшло до рятувальної служби о 21:58, інформує пресслужба ДСНС України.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить дах, домашнє майно та сміття всередині одноповерхового будинку на загальній площі 60 кв. м.

У помешканні вогнеборці виявили тіла загиблих чоловіка та жінки. Пізніше виявлено тіло ще однієї загиблої жінки.

До гасіння займання залучено сім чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Пожежу було ліквідовано 29 березня о 00:29.

Як повідомлялося, в Черкаській області внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинули три особи, з них двоє дітей шести та чотирьох років.

Пожежа сталася у приватному будинку, що у с. Білозір’я Черкаського району.

26 березня о 9:44 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Відрадному, 6/1, що у Соломянському районі столиці. Горіла квартира на 5 поверсі 5-поверхового житлового будинку.

25 березня у Києві горіла багатоповерхівка. Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджено речі, закопчено стіни та стелю балкону.