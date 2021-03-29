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    Трагедія на Дніпропетровщині: під час пожежі загинули троє людей (фото)

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    Пожежа сталася на площі 60 кв. м - Трагедія на Дніпропетровщині: під час пожежі загинули троє людей (фото)
    Пожежа сталася на площі 60 кв. м
    Фото: ДСНС

    Загинув чоловік і дві жінки

    У неділю, 28 березня, у с. В’язівок Павлоградського району Дніпропетровщини у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло три особи. Повідомлення про загорання надійшло до рятувальної служби о 21:58, інформує пресслужба ДСНС України.

    Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить дах, домашнє майно та сміття всередині одноповерхового будинку на загальній площі 60 кв. м.

    У помешканні вогнеборці виявили тіла загиблих чоловіка та жінки. Пізніше виявлено тіло ще однієї загиблої жінки.

    До гасіння займання залучено сім чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

    Пожежу було ліквідовано 29 березня о 00:29.

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    Трагедія на Дніпропетровщині: під час пожежі загинули троє людей (фото)
    Трагедія на Дніпропетровщині: під час пожежі загинули троє людей (фото)
    Трагедія на Дніпропетровщині: під час пожежі загинули троє людей (фото)
    Трагедія на Дніпропетровщині: під час пожежі загинули троє людей (фото)
    Трагедія на Дніпропетровщині: під час пожежі загинули троє людей (фото)
    Трагедія на Дніпропетровщині: під час пожежі загинули троє людей (фото)

    Як повідомлялося, в Черкаській області внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинули три особи, з них двоє дітей шести та чотирьох років.

    Пожежа сталася у приватному будинку, що у с. Білозір’я Черкаського району.

    26 березня о 9:44 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Відрадному, 6/1, що у Соломянському районі столиці. Горіла квартира на 5 поверсі 5-поверхового житлового будинку.

    25 березня у Києві горіла багатоповерхівка. Внаслідок пожежі згоріли та пошкоджено речі, закопчено стіни та стелю балкону.

    Теги: пожежа трагедія ДСНС рятувальники Дніпропетровщина
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