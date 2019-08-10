У Запоріжжі виявили кавуни, у яких різко зашкалював вміст нітратів



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При купівлі баштанних на ринках слід вимагати експертний висновок лабораторії

Понад одну тонну небезпечних кавунів не допустили до реалізації

Держпродспоживслужба міста Запоріжжя не допустила в обіг кавуни, в яких вміст нітратів був майже в чотири рази вище допустимої норми.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

Зазначається, що на агропродовольчих ринках Запоріжжя спеціалістами державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи Держпродспоживслужби було досліджено 656 проб баштанних культур.

«За результатами досліджень, виявлено 20 випадків перевищення допустимого рівня вмісту нітратів. При дослідженні баштанних культур на вміст нітратів мінімальний показник становив 3,8 мг/кг, максимальний – 352,5 мг/кг, що майже в чотири рази вище допустимої норми. Норма вмісту нітратів у кавунах складає 60 мг/кг, динях – 90 мг/кг», - заявили у Держпродспоживслужбі.

Небезпечна продукція у кількості понад одної тонни була денатурована та не допущена до реалізації.

Спеціалісти радять українцям при купівлі баштанних на ринках вимагати експертний висновок лабораторії, а у магазинах - супутні документи, які підтверджують безпечність продукції. Водночас категорично не радять купувати кавуни та дині на стихійних ринках.

Нагадаємо, наступного тижня з Херсонської області до Києва вирушить перша баржа з кавунами.