Стало відомо, коли до Києва відправиться баржа з херсонськими кавунами



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Кавуни вантажать на баржі Фото: УНІАН

Незабаром перша цього року баржа з кавунами вирушить до Києва

Вже наступного тижня, 12-18 серпня, до Києва вирушить перша баржа з кавунами. Про це розповів в ефірі телеканалу «1+1» голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв.

«Баржа обов'язково буде. Ми зараз працюємо над тим, щоб київські споживачі та люди з інших регіонів отримали найсмачніші кавуни, які зараз дозрівають. А баржа наприкінці наступного тижня відправляється з Херсонської області і буде прямувати в місто Київ», - сказав він.

Очільник ОДА додав, що урожай кавунів цьогоріч майже вдвічі більший. Втім від обіцянки про падіння цін на них Гусєв утримався.

Минулого року баржа вирушила в кінці серпня, але цьогоріч сезон баштанних розпочався раніше.

Нагадаємо, минулого року кавуни, привезені з Херсонщини баржею, обвалили ціни на смугасті ягоди у супермаркетах Києва.

До слова, херсонський кавун можуть запатентувати.

Джерело: ТСН