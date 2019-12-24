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    У Запоріжжі водій маршрутки побив пасажира за брудний одяг

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    У Запоріжжі водій маршрутки побив пасажира за брудний одяг

    Інцидент зняв на відео псажир маршрутки

    У Запоріжжі водій маршрутки накинувся на чоловіка на милицях і побив його на очах у пасажирів, Відеофакт з'явився в Тelegram-каналі «Це Запоріжжя».

    Конфлікт розпочався через забруднений одяг чоловіка. Пасажир розповів, що він їхав стоячи, але водій запропонував йому сісти. Після цього маршрутник почав нецензурно виражатися і пустив в хід кулаки. Він бив пасажира по голові і змушував його зняти куртку і вивернути. Коли куртку вивернули, чоловік залишився стояти в салоні, а водій сів за кермо.

    Увага: у відео багато нецензурної лайки:

    Інші пасажири, очевидці, ніяк не реагували на побиття. Дехто із них знімав відео, а інші спокійно проходили по салону.

     

    Запоріжжя бійка водій
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