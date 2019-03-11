У Збройних силах озвучили вартість реконструкції трьох арсеналів



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Фото: uprom.info

Завершення будівництва першої черги сховищ заплановане до кінця 2019 року

Вартість реконструкції трьох українських військових арсеналів становить близько 5 млрд грн, але обійдеться Збройним Силам України у менше ніж 4,47 мрд грн. Про це під час брифінгу у Києві заявив начальник Центрального управління безпеки військової служби Збройних сил України полковник Микола Швець, передає УНН.

«Керівництво Міністерства оборони України та Генерального штаба було прийняте відповідне рішення щодо реконструкції трьох арсеналів зберігання боєзапасів... За результатами проведених за встановленим порядком процедур Міністерством оборони України були укладені державні контракти з ТОВ «Північно-Український будівельний альянс» та «Будівельна компанія Укрбудмонтаж». Вартість будівництва, згідно відпрацьованих проектів реконструкції технічних територій, становить близько 5 млрд грн, але завдяки проведенню переговорних процедур загальну фактичну вартість контрактів вдалось зменшити на 530 млн грн», - сказав Швець.

За словами генерала, на підставі цих контрактів у 2018 році було розпочато роботи з будівництва першої черги захисних обсипаних сховищ у кількості 35 одиниць. Завершення будівництва першої черги сховищ заплановане до кінця 2019 року, додав він.

Зазначимо, за чотири роки в Україні перемістили понад 300 тонн боєприпасів.

Нагадаємо, Україна опинилася на 12-му місці у топ-25 найбільших експортерів основних видів зброї у світі.