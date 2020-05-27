Учені назвали найбільш вразливі для коронавірусу органи



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Дослідження підтвердили негативний вплив коронавірусу не лише на легені й мозок, а й на нирки

Дослідження підтвердили негативний вплив коронавірусу не лише на легені й мозок, а й на нирки

Люди, які перехворіли Covid-19, повинні обов'язково перевірити стан своїх легень, нирок і мозку, заявила професор Університету Джорджа Мейсона, доктор біологічних наук Анча Баранова.

Спеціаліст зазначила, що дослідження підтвердили негативний вплив коронавірусу не лише на легені й мозок, а й на нирки.

«Із легенями треба йти до пульмонолога. Необхідно також перевірити нирки. Їх стан покаже дуже поширений аналіз - біохімія крові. Там є показник, який відображає, як функціонують нирки. Якщо з ним все добре, то йти до нефролога не потрібно, а якщо ні - краще піти», - наголошує Баранова.

Говорячи про проблеми з мозковою діяльністю, Баранова зазначила, що в пацієнтів із Covid-19 часто з'являються нейрозапалення, може погіршитися пам'ять, знизитися концентрація, можуть проявитися головні болі.

У такому випадку слід звернутися до невропатолога, радить медик.

26 травня стало відомо, що вчені з Академічного госпіталю Упсальського університету (Швеція) запропонували новий спосіб лікування наслідків Covid-19, який дозволить зберегти легені пацієнта та зменшити негативні наслідки хвороби.

Нагадаємо, В Європі вперше пересадили легені хворій на Соvid-19 жінці.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21905 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразилась 321 людина. Від початку пандемії в Україні померли 658 людей, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.

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