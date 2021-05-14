У Зеленського назвали «Укрзалізницю» «заклятим місцем»

Гришина: «Укрзалізниця» системно демонструє збитки, які на межі банкрутства»

«Укрзалізниця» з бюджетоутворюючого підприємства за останні роки перетворилася на «закляте місце», яке системно демонструє збитки. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила Юлія Гришина, голова парламентської ТСК.

«Якщо говорити загалом про останні роки, то «Укрзалізниця» системно демонструє збитки, які на межі банкрутства. У минулому році, за даними Держаудитслужби, ці збитки сягнули 12 млрд грн. І це дещо шокуюча інформація для всієї країни, бо «Укрзалізниця» донедавна була бюджетоутворюючим підприємством держави і стратегічним перевізником вантажів. Це просто якесь закляте місце. Тому ми і хочемо за рік виявити причини, чому залізниця опинилася в такому стані, хто в цьому винен», – зазначила нардепка.

Через часті корупційні схеми, системні порушення, за словами Грищиної, і була створена комісія для перевірки роботи «УЗ». «Причини створення комісії – це величезні збитки, які почала демонструвати «Укрзалізниця», падіння якості пасажирських перевезень, якості обслуговування, свідками яких ми всі є. До того ж, навколо підприємства точилася величезна кількість різноманітних корупційних скандалів, жоден з яких не набув належної правової оцінки . У січні ситуація вже стала катастрофічною. Уже буквально на першому засіданні ТСК, яке ми проводили за участі міністра інфраструктури і членів наглядової ради «Укрзалізниці», була оприлюднена інформація, що «Підприємство знаходиться в катастрофічному стані, в якому ще ніколи не знаходилося, і вже навіть зарплати виплачуються з кредитів», – зазначила голова парламентської ТСК.