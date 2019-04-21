У Зеленського прокоментували рішення суду щодо спроби зняття кандидата з виборів



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Кандидат в президенти України Володимир Зеленський Фото: Главком

У команді кандидата вважають рішення законним і обгрунтованим

Представник команди кандидата в президенти Володимира Зеленського прокоментував рішення Шостого апеляційного суду Києва, який відмовився скасувати реєстрацію на виборах.

«Вважаємо рішення законним і обгрунтованим, оскаржити його не будемо», - заявив представник Зеленського, який відвідав суд.

«Ми стали свідками того, як наш пост у Facebook обговорювали п'ять годин в суді. SMM, так SMM. Це було остаточне прощавай!», - додали у «Команді Зеленського» у Facebook.

Нагадаємо, вночі 21 квітня Шостий апеляційний суд Києва розглянув позов з вимогою анулювати реєстрацію Володимира Зеленського кандидатом у президенти.

Позов до суду подав юрист та спостерігач за виборами від громадської організації «Українська асоціація акціонерів» Андрій Хілько.

Його обурило те, що Зеленський безкоштовно роздавав квитки на дебати на «Олімпійському».Також Хілько заперечив що офіційно представляє інтереси Петра Порошенка.

Натомість представники Зеленського та ЦВК наполягали на тому, що роздача квитків на дебати не є підкупом виборців.

Головний юрист передвиборного штабу Зеленського Вадим Галайчук заявив, що «немає жодних правових підстав для подання даного позову і його задоволення, він не має жодних перспектив».

Колегія суддів провела у нарадчій кімнаті більше години та винесла рішення, що вимоги позивача не підлягають задоволенню.