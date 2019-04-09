У Зеленського прокоментували співпрацю з юристом Коломойського



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Адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан працює в штабі Зеленського

Той факт, що адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан працює в передвиборчому штабі Володимира Зеленського ніяк не впливає на погляди кандидата в президенти.

Таку думку в ефірі програми «Нині вже» на Громадському висловив експерт команди кандидата в президенти Володимира Зеленського з питань електронного урядування та народовладдя Олександр Мережко.

«Юрист — це як лікар. Він допомагає тим, хто звертається до нього. Тобто той факт, що пан Богдан надавав якісь юридичні послуги комусь із відомих людей це зовсім не означає… Тобто я не бачу жодного логічного чи юридичного зв’язку між тим що він працював як фахівець з кимось, що це якось змінює ситуацію чи має якийсь вплив на погляди пана Зеленського», — заявив Мережко.

На його думку, наразі, не кожен хоче оголошувати про свою співпрацю з штабом Зеленського, щоб не наражатись на певну небезпеку.

«Заявити відкрито зараз, що ти є прихильником чи працюєш в команді Зеленського, в умовах шаленого тиску, в умовах такої брудної кампанії, це, як на мене, досить такий мужній крок, тому може не кожен хоче це зробити», — сказав представник команди Зеленського.