У Зеленського відхрестилися від мітингу під Радою на підтримку призначення його інавгурації



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Команда Зеленського просить не організовувати жодних мітингів

У команді обраного президента України Володимира Зеленського та партії «Слуга народу» заявили, що не мають стосунку до скликання на 14 травня мітингу біля будівлі Верховної Ради на підтримку проведення інавгурації Володимира Зеленського 19 травня.

Про це повідомляється на сторінці «Команда Зеленського» в соцмережі Facebook.

«Команда Зеленського та партія «Слуга народу» не збирає жодних мітингів або зустрічей! Усю інформацію ми надаємо лише в офіційних зверненнях і лише на офіційних сторінках», - йдеться в повідомленні.

До посту прикріпили принт-скрін повідомлення у Facebook з анонсом мітингу 14 травня з підписом «Зе! Фейк».

«Ми просимо не організовувати такі зустрічі! Адже вони є незаконними і, повторюємо, неофіційними! Тому їх створення та участь тягне за собою відповідальність перед законом! А у разі, коли ви знаходите схожі новини, ми радимо не звертати на них уваги!», - заявляють у «Команді Зеленського».

У повідомленні також зазначається, що «кожного дня ми зустрічаємо велику кількість фейкових новин, неофіційних акаунтів тощо».

Нагадаємо, новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся у суботу з керівниками фракцій у Верховній Раді. Він заявив, що запропонує провести інавгурацію 19 травня.

Проте під час зустрічі Володимира Зеленського зі спікером Верховної Ради і лідерами парламентських фракцій так і не вдалося досягти домовленості щодо дати інавгурації.

Також Зеленський написав листа Парубію: він наполягає на інавгурації 19 травня.

Як повідомлялося раніше, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляла, що Верховна Рада прийме постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня.

Радник Зеленського Олександр Данилюк повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського вже неофіційно запросили деяких світових лідерів.